Norweger Johannes Kläbo holte erneut Langlauf-Gesamt-Weltcup

Der 22-jährige Johannes Hösflot Kläbo hat am Sonntag zum Saisonabschluss des Langlauf-Weltcups in Quebec (CAN) in einem spannenden Finish den Tagessieg geholt und den Gesamt-Weltcup-Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Kläbo gewann das Verfolgungsrennen in 29:05,4 Minuten knapp vor dem Kanadier Alex Harvey (+2,8 Sek.) und seinem schärfsten Rivalen, dem Russen Alexander Bolschunow (2,9).