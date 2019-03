Eisenbichler feierte in Planica ersten Weltcupsieg

Markus Eisenbichler hat am Freitag beim Skifliegen in Planica seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Mit Weiten von 217,5 und 233 m gewann der Deutsche 6,9 Zähler vor dem Japaner und Halbzeitleader Ryoyu Kobayashi und 8,7 vor dem Polen Piotr Zyla. Die Österreicher spielten in der Entscheidung keine Rolle und landeten nicht in den Top Ten. Bester Österreicher wurde Stefan Kraft als 14.