Beethoven-Jahr 2020 - Baden präsentiert "Mythos Ludwig van"

Baden steht 2020 im Zeichen des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven. "Wir wollen Beethoven ehren - wir wollen den Ausnahmekünstler dabei aber vor allem auch in die heutige Zeit bringen und ihn als den schrägen Menschen zeigen, der er zweifelsohne war", so Stadtchef Stefan Szirucsek (ÖVP) am Freitag. Bei der Schau "Mythos Ludwig van" im Kaiserhaus wird das restaurierte Hammerklavier gezeigt.

"Baden ist eine der bedeutendsten Beethoven-Städte weltweit", betonte der Bürgermeister in einer Pressekonferenz. "Wir sind hervorragend mit den Beethoven-Zentren in Bonn und Wien vernetzt und werden bereits als eigenständiger Player geschätzt. Ich sehe es als Auftrag, uns anlässlich des Jubiläumsjahres auch abseits der üblichen Pfade mit unserem bedeutendsten Dauergast auseinanderzusetzen und die komplexe Persönlichkeit Beethovens in allen Facetten zu zeigen", wurde Szirucsek zitiert.

Die Ausstellung "Mythos Ludwig van", die von 9. November 2019 bis 20. Dezember 2020 laufen wird, "beschäftigt sich mit der Frage, wann, warum und unter welchen Umständen das 'Konstrukt Beethoven' entstanden ist", sagte Ulrike Scholda, Leiterin der Abteilung Museen. Präsentiert werden Objekte aus dem Bestand des Beethovenhauses Baden, des Beethovenmuseums Bonn sowie aus privaten Sammlungen wie der Biblioteca Beethoveniana der Familie Carrino. Als eines der zentralen Ausstellungsstücke wurde das historische, soeben restaurierte Hammerklavier angekündigt, auf dem der Komponist während seiner Aufenthalte in Baden gespielt hat.

"Beethoven ist Musik. Und daher wird Baden neben der Ausstellung 'Mythos Ludwig van' verschiedenste Initiativen zu diesem Thema zusammenführen und das Jubiläumsjahr als Beethoven-Crossover inszenieren", kündigte Kultur-Stadtrat und Koordinator des Beethovenjahres Hans Hornyik (ÖVP) an: Die Band "Dagamba" aus Riga (Lettland) wird Beethoven am 30. Mai 2020 im Heavy Metal-Stil präsentieren. Am 250. Geburtstag, dem 17. Dezember 2020, ist die Geburtstagsparty "250 Ludwig van" in der Innenstadt geplant.