1:1 für Herzogs Israel zu EM-Quali-Auftakt gegen Slowenien

Österreichs kommender Gegner Israel ist über einen Teilerfolg zum Auftakt der Qualifikation für die Fußball-EM nicht hinausgekommen. In Gruppe G musste sich die Truppe von Trainer Andreas Herzog am Donnerstag in Haifa mit einem 1:1 (0:0) gegen Slowenien zufriedengeben, Salzburg-Stürmer Munas Dabbur spielte bei Israel durch, ging aber leer aus.