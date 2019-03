Demografie-Wandel erfordert mehr altersgerechte Wohnungen

Entwickelt sich der österreichische Wohnungsmarkt wie bisher, dann droht ein Mangel an altersgerechten Wohnungen. Um dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen erhöhten Pflegebedarf gerecht zu werden, würden bis 2029 rund 87.000 zusätzliche Wohneinheiten für "Betreutes Wohnen" benötigt, war bei der Präsentation des Marktberichts zu "Seniorenwohnen" am Donnerstag in Wien zu erfahren.