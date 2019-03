"Neuer Meilenstein der Teilchenphysik" am CERN

Am CERN ist eine Entdeckung gemacht worden, die nach Einschätzung der beteiligten Forscher "in die Physik-Lehrbücher eingehen" dürfte. Erstmals konnte das Phänomen "CP Verletzung" sichtbar gemacht werden. Bisher war nur seine Existenz experimentell bewiesen worden. "Das Resultat ist ein Meilenstein in der Geschichte der Teilchenphysik", sagte Eckhard Elsen, Forschungsdirektor am CERN.