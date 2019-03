Ukraine verhängt weitere Sanktionen gegen Russland

Die Ukraine weitet ihre Sanktionen gegen russische Unternehmen und Personen aus. Sie richteten sich gegen diejenigen, die am Bau der Brücke zwischen der Halbinsel Krim und dem russischen Festland beteiligt gewesen seien, sagte Präsident Petro Poroschenko ukrainischen Medienberichten zufolge in der Nacht auf Donnerstag. Die Brücke ist im vergangenen Frühjahr in Betrieb gegangen.