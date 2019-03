Erneut Boykott der Gedenkfeier in KZ Jasenovac in Kroatien

In Kroatien wird das staatliche Gedenken an die Opfer des Vernichtungslagers Jasenovac (1941-1945) auch heuer boykottiert. Opferorganisationen bleiben aus Protest gegen Geschichtsrevisionismus zum vierten Mal in Folge der zentralen staatlichen Zeremonie am 14. April fern, wie kroatische Medien berichteten.