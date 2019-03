Salzburg verlängerte Vertrag mit Shootingstar Szoboszlai

Fußballmeister Salzburg hat den Vertrag mit Shootingstar Dominik Szoboszlai bis zum 31. Mai 2022 verlängert. Das gaben die "Bullen" am Mittwoch bekannt. Der 18-jährige Offensivmann, aktuell auch im A-Kader seines Heimatlandes, zeigte zuletzt eine starke Vorstellung beim 3:1-Heimsieg gegen SSC Napoli und erzielte am Sonntag sein erstes Ligator für Salzburgs Profis.

"Dominik hat sich in seiner Zeit bei uns ausgezeichnet entwickelt und in den letzten Monaten auch von der Persönlichkeit her einen großen Sprung gemacht", wurde Sportdirektor Christoph Freund zitiert. "Zu seinem enormen Talent ist mittlerweile sehr viel Professionalität dazugekommen."

Szoboszlai selbst, der im März 2017 von Videoton aus Szekesfehervar in Salzburgs Nachwuchs gekommen war, und seit Sommer 2018 mit den Profis trainiert, findet sein Engagement beim Serienmeister "wahnsinnig spannend" und hielt fest: "Ich glaube fest daran, dass dieses Umfeld optimal für meine weiteren Schritte ist."