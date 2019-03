Österreicher verbringen zwei Jahre ihres Lebens im Bad

Facebook

Pro Tag sind das quergerechnet 36 Minuten, jeweils die Hälfte in der Früh und am Abend. Frauen brauchen im Schnitt fünf Minuten länger als Männer. In der Früh sind die Männer aber nicht wesentlich schneller: "Der Unterschied beträgt nur etwa 1,5 Minuten", sagte market-Institutsvorstand Birgit Starmayr. "Gefühlt am meisten beansprucht wird das Badezimmer von den Mädchen und Burschen. Eltern schätzen die Dauer auf rund 48 Minuten pro Tag ein", erläuterte Starmayr. Tatsächlich sind es laut den erhobenen Daten aber 32 bzw. 31 Minuten.

Wer in der Früh schwer aus den Federn kommt - das sind eher die Jüngeren, bei der Generation 50plus bezeichnen sich 62 Prozent als Morgenmenschen -, duscht lieber abends. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind das sogar 70 Prozent, im Durchschnitt aller Altersgruppen 57 Prozent.

34 Prozent der Befragten geben an, beim Zähneputzen das Wasser laufen zu lassen, Männer mehr als Frauen und Ältere mehr als Junge. Rund ein Viertel stibitzt bei Partnerinnen bzw. Partnern regelmäßig bzw. hin und wieder Pflegeprodukte. Fast drei Viertel gestanden, schon einmal in die Dusche gepinkelt zu haben. "Die Fragestellung war hier indirekt gewählt: 74 Prozent stimmten dem Satz zu 'Wer behauptet, noch nie in die Dusche gepinkelt zu haben, lügt schlichtweg'. Männer und Frauen stimmen hier überein", sagte Starmayr.

Die Österreicher haben aber auch gute Angewohnheiten im Badezimmer: 68 Prozent gaben an, beim Duschen an Seife oder Duschgel zu sparen, der Haut und der Umwelt zuliebe.