Vermisster Schauspieler in Niederösterreich tot aufgefunden

Der 42-jähriger Schauspieler Matthias Messner, der im Raum Perchtoldsdorf in Niederösterreich vermisst war, ist am Mittwochabend leblos aufgefunden worden. Laut Polizei gäbe es keine Anzeichen für Fremdeinwirken. Die Leiche wurde bei einer privaten Suchaktion in einem Waldstück gefunden.