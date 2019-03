Prozess gegen renitenten Polizisten in OÖ abberaumt

Der Prozess gegen einen renitenten Polizisten, der unter Alkoholeinfluss Kollegen unter anderem bedroht haben soll, ist im Landesgericht Linz am Mittwoch abberaumt worden. Der Angeklagte war am Vortag erkrankt, teilte sein Verteidiger mit, der eine entsprechende ärztliche Bestätigung vorlegte. Der 55-Jährige hatte es am 19. Oktober vergangenen Jahres mit zwei Kollegen zu tun bekommen.