Australien will weniger Einwanderer ins Land lassen

Australien will weniger Einwanderer ins Land lassen. Pro Jahr sollten künftig nur noch 160.000 statt 190.000 Migranten aufgenommen werden, kündigte der konservative Premierminister Scott Morrison am Mittwoch in der Hauptstadt Canberra an. Diese Marke soll bis 2023 erreicht werden. Zudem sollen Neuankömmlinge verstärkt in ländlichen Gebieten angesiedelt werden, nicht mehr in den großen Städten.