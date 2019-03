Lehrerin in Wien soll Kinder über Jahre erniedrigt haben

Eine Lehrerin an einer AHS in Wien-Währing soll Schüler über Jahre erniedrigt haben. Laut einem Bericht in der ORF-Sendung "Wien heute" prüft nun die Volksanwaltschaft. Eltern hatten Beschwerde eingebracht. Der Pädagogin wird auch Willkür in der Benotung vorgeworfen. Der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer (SPÖ) sagte in der Sendung: "So kann lernen nicht funktionieren."