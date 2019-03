A1 war nach Unfall bei Amstetten vier Stunden gesperrt

Etwa vier Stunden lang ist am Dienstag die Westautobahn (A1) bei Amstetten in Richtung Wien gesperrt gewesen. Nach Feuerwehrangaben war ein Tankwagen in einen Asfinag-Lkw gekracht. Die Unfallursache stand vorerst nicht fest. Die Karambolage hatte sich kurz nach 10.00 Uhr zwischen Amstetten Ost und Ybbs (Bezirk Melk) ereignet.