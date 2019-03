Filmemacher Chuzijew mit 93 Jahren in Moskau gestorben

Im Alter von 93 Jahren ist in Moskau der sowjetische Kultregisseur Marlen Chuzijew gestorben. Zu seinen in Russland bis heute populären Streifen zählen "Frühling in der Saretschnaja-Straße" (1956) und "Ich bin 20 Jahre alt" (1965). Kremlchef Wladimir Putin drückte sein tiefes Beileid aus und würdigte Chuzijew als großen Regisseur und Pädagogen, wie der Kreml am Dienstag mitteilte.