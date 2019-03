Österreich-Rundfahrt mit Finale am Kitzbüheler Horn

Die diesjährige Österreich-Radrundfahrt endet mit einer Bergankunft auf dem Kitzbüheler Horn. Laut Angaben der Organisatoren vom Montag bildet der 7,5 km lange und sehr steile Anstieg bis zum Alpenhaus am 12. Juli den Schlusspunkt der siebenten Etappe. Diese wird in Kitzbühel gestartet und führt nach drei Runden (2 x 35, 1 x 70 km) um die Gamsstadt hinauf zum Ziel in 1.670 m Seehöhe.