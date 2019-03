Mindestens 24 Tote bei Zugsunglück im Kongo

Bei einem Zugsunglück in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. 31 weitere Menschen seien verletzt worden, als der Güterzug am Sonntag in der Provinz Kasai entgleiste, erklärten Polizei und Rettungskräfte. Die meisten Opfer seien Kinder gewesen, die als blinde Passagiere an Bord gewesen seien.