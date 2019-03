Dänischer Etappensieg bei Paris-Nizza durch Cort Nielsen

Facebook

Kwiatkowski liegt fünf Sekunden vor dem Spanier Luis Leon Sanchez (Astana) in Führung. Großschartner hat 18 Sekunden Rückstand auf den Weltmeister von 2014. Am Donnerstag steht in Barbentane in Südfrankreich das einzige Zeitfahren der Rundfahrt auf dem Programm.