Lorenzo erlitt bei MotoGP-WM-Auftakt Rippenbruch

MotoGP-Pilot Jorge Lorenzo ist das Verletzungspech auch beim WM-Auftakt in Doha treu geblieben. Der Spanier hat sich laut eigener Twitter-Nachricht im dritten Training am Samstag bei einem Sturz einen Rippenbruch zugezogen. Der zu Honda zurückgekehrte Teamkollege von Marc Marquez hatte sich danach nur als 15. qualifiziert und das Rennen hinter KTM-Fahrer Pol Espargaro auf Platz 13 beendet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Der fünffache Motorrad-Weltmeister Lorenzo hat für die Heilung ausreichend Zeit. Das nächste MotoGP-Rennen steht erst in zweieinhalb Wochen am 31. März in Argentinien auf dem Programm.