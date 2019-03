Dovizioso in Doha wieder Auftaktsieger der MotoGP

Andrea Dovizioso hat wie im Vorjahr den WM-Auftakt der MotoGP in Losail in Katar gewonnen. Der italienische Ducati-Pilot setzte sich Sonntagabend nach einem dramatischen Flutlicht-Duell mit Weltmeister Marc Marquez (Honda) hauchdünn vor dem Weltmeister aus Spanien durch und feierte seinen 22. GP-Sieg. Platz drei ging an den Briten Cal Crutchlow (Honda).