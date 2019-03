Tausende demonstrierten in Moskau für freies Internet

Tausende Menschen haben in Moskau für freies Internet in Russland demonstriert. Mit Parolen wie "Hände weg vom Internet" und "Gegen einen neuen Eisernen Vorhang" sammelten sich die Demonstranten am Sonntag in der Moskauer Innenstadt. Die Polizei zählte rund 6.500 Menschen bei dem Protest, Beobachter und Veranstalter gehen von einer weit höheren Teilnehmerzahl aus.