Deutscher Friedrich Viererbob-Weltmeister - Maier 6.

Francesco Friedrich hat als erster Bobpilot der Welt den Double-Hattrick geschafft. Nach seinem fünften Sieg in Serie im kleinen Schlitten holte der Deutsche am Samstagabend im kanadischen Whistler auch den WM-Titel im Viererbob und ist somit seit 2017 bei Weltmeisterschaften und Olympischen Winterspielen ungeschlagen. Österreichs Vierer mit Benjamin Maier am Steuer landete auf dem sechsten Platz.