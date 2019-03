Bisher geringste Beteiligung bei "Gelbwesten"-Protesten

Die Proteste der französischen "Gelbwesten"-Bewegung haben am Samstag deutlich weniger Teilnehmer mobilisiert als in der Vergangenheit. Landesweit beteiligten sich bis zum Abend nach Angaben des Innenministeriums rund 28.600 Menschen an den Protesten und damit deutlich weniger als in der Vorwoche, als 39.300 Demonstranten auf die Straße gegangen waren.