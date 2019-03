Ostukrainische Konfliktparteien vereinbaren neue Waffenruhe

Die Konfliktparteien in der Ostukraine haben anlässlich des internationalen Frauentags eine "Frühlingswaffenruhe" vereinbart. Die Feuerpause trete am 8. März um 0.00 Uhr (23.00 Uhr MEZ am Donnerstag) in Kraft, teilte in der ukrainischen Hauptstadt Kiew der Unterhändler Jewgeni Martschuk örtlichen Medien zufolge mit. Er äußerte die Hoffnung, dass die Waffenruhe diesmal lange halte.