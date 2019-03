Zivilklage gegen verurteilten australischen Kardinal Pell

In Australien ist eine neue Zivilklage gegen den wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Kurienkardinal George Pell eingereicht worden. Das bestätigten Gerichtsvertreter in Melbourne am Donnerstag. Hintergrund sind Vorwürfe, der einstige Papst-Vertraute habe in den 1970er-Jahren in seinem Heimatort Ballarat in einem Schwimmbad Kinder unsittlich berührt.