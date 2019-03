Briefbomben in London - Anti-Terror-Einheit ermittelt

Mehrere kleine Briefbomben sind am Dienstag an verschiedenen Orten in London entdeckt worden. Die Anti-Terror-Einheit ermittelt. Festnahmen gab es zunächst nicht. In der Nähe des London City Airports, des Flughafens Heathrow und am Bahnhof Waterloo wurden Umschläge gefunden, in denen sich kleine gelbe Plastiksackerl befanden.