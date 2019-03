Tottenham hielt Arsenal mit Derby-1:1 auf Distanz

Tottenham hat Arsenal in einem spannenden Nordlondon-Derby mit einem 1:1 auf Distanz gehalten. Die drittplatzierten Spurs liegen nach der Punkteteilung in der englischen Fußball-Premier-League weiter vier Punkte vor Verfolger Arsenal. Den Matchball vergab Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang, der im Finish mit einem Elfmeter an Weltmeister-Tormann Hugo Lloris scheiterte.