Scharfe Granate aus Zweitem Weltkrieg in Wiener Keller

Beim Räumen eines Kellerabteils in einem Haus in Wien-Josefstadt hat ein 45-Jähriger am Mittwochnachmittag eine 7,5-Zentimeter-Schrapnellgranate gefunden. Der Mann rief die Polizei, ein sprengstoffkundiger Beamter stellte fest, dass es sich um ein scharfes Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Der Entschärfungsdienst transportierte die deutsche Granate ab, Evakuierungen waren nicht notwendig.