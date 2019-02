Zwei Alpinisten in Salzburg tödlich verunglückt

Zwei Skitourengeher sind am Mittwoch in Salzburg ums Leben gekommen. Der 47-Jährige und der 53-Jährige stürzten in unterschiedlichen Gebieten in steilem Gelände über mehrere hundert Meter ab. Die Unfälle ereigneten sich in Krimml im Pinzgau und in Werfenweng im Pongau.