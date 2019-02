Schießanlage nimmt Bild von IS-Anhängerin als Zielscheibe

Die Betreiber einer Schießanlage auf der britischen Halbinsel Wirral haben ein Bild der Anhängerin der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) Shamima Begum als Zielscheibe verwendet, wie der britische öffentlich-rechtliche Sender BBC am Mittwoch meldete. Das Unternehmen verteidigte sein Vorgehen mit der "Rekordzahl" an Kunden, die Begum als Zielscheibe wollte.