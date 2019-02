Forderungen aus Frauenvolksbegehren im Ausschuss debattiert

Die Forderungen des Frauenvolksbegehrens, das knapp 482.000 Unterschriften erreichte, sind am Dienstag im Gleichbehandlungsausschuss debattiert worden. Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) erklärte dabei, Ziel der Bundesregierung sei es, die Lohnschere zu schließen und die Vereinbarkeit zu verbessern. Am 12. März ist ein weiteres Expertenhearing geplant, so Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ).