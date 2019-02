Uni-Zugang bei Wirtschaftsrecht nur zum Teil beschränkt

Nicht nur beim "klassischen" Jus-Studium gehen die Universitäten unterschiedlich mit den neuen Möglichkeiten zur Platzbeschränkung um. Auch beim Wirtschaftsrecht gibt es keine einheitliche Regelung. An der Wirtschaftsuniversität (WU) ist der Zugang beschränkt, an der Uni Linz gibt es wie bei Jus ein "zweispuriges" Verfahren. An allen anderen Unis kommt kein Aufnahmeverfahren.