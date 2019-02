Deutscher (76) bei Wanderung in Osttirol tödlich verunglückt

Ein 76-jähriger Deutscher ist am Montag in Kartitsch in Osttirol bei einer Wanderung im Bereich des Dorfberges tödlich verunglückt. Aufgrund des Auffindungsortes ging die Polizei davon aus, dass der Mann abgestürzt war. Der Leichnam des Deutschen wurde mit Hilfe eines Skidoos geborgen und ins Tal gebracht.