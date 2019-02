China und Saudi-Arabien wollen enger zusammenarbeiten

Saudi-Arabien und China wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Die beiden Länder beabsichtigen, sich gegenseitig zu unterstützen und das Vertrauen zu stärken. Das sagte Chinas Präsident Xi Jinping dem chinesischen Staatssender CCTV zufolge am Freitag bei einem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Peking.

Kooperationen in Bereichen wie Energie, Finanzen und im Hightech-Sektor sollen gestärkt werden. Vorangetrieben werden sollen zudem gemeinsame Projekte bei Chinas "Neuer Seidenstraße" und dem saudischen Entwicklungsprogramm "Saudi Vision 2030", mit dem der Wüstenstaat seine Abhängigkeit von der Ölförderung verringern will. Auch im Kampf gegen Terrorismus wollen die Länder enger kooperieren. China ist seit 2015 der wichtigste Handelspartner Saudi-Arabiens. Der Kronprinz, der China als letzte Station seiner Asienreise besuchte, drückte seine Dankbarkeit für Chinas Unterstützung bei Reformen in seinem Land aus.

Der saudische Thronfolger steht derzeit wegen des Mordes am regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi international unter Druck. Khashoggi, der als Journalist im Exil in den USA lebte, war im Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul von einem aus Riad angereisten Spezialkommando umgebracht worden. In den vergangenen Monaten tauchten Hinweise auf eine mögliche Verstrickung des saudischen Kronprinzen in die Tat auf. Beim Besuch in China spielte dieses Thema jedoch keine Rolle.