Großbrand in Lagerhalle im Innviertel forderte Feuerwehren

Ein Großbrand in einer Lagerhalle eines Transportunternehmens in Raab im Bezirk Schärding hat in der Nacht auf Mittwoch die Freiwilligen Feuerwehren der gesamten Umgebung gefordert. Mehr als 130 Helfer von zwölf Feuerwehren löschten die Flammen und führten anschließend Aufräumarbeiten durch. Die Brandursache war vorerst unbekannt, ebenso die Höhe des Sachschadens. Verletzte gab es keine.