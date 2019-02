40.000 Kämpfer aus 110 Ländern wollten sich IS anschließen

Über 40.000 Personen aus mehr als 110 Ländern sind in den Irak und nach Syrien gegangen, um sich der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen. Das geht aus Informationen der New Yorker Forschungsstelle The Soufan Center (TSC) von November 2018 hervor. 5.600 davon kehrten demnach wieder in ihre Heimatländer zurück.