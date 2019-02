Bernie Sanders kündigte Kandidatur für US-Wahl 2020 an

US-Senator Bernie Sanders will erneut für das Amt des US-Präsidenten kandidieren. Der 77-Jährige kündigte seine Bewerbung am Dienstag in einem Radiointerview an, wie der US-Sender CNN berichtete. Der parteilose Senator hatte sich bereits um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten für die Wahl 2016 beworben und dabei unerwartet stark gegen seine Mitbewerberin Hillary Clinton abgeschnitten.