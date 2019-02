Kurz reist in die USA - Treffen mit Außenminister Pompeo

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beginnt am Dienstag seinen ersten bilateralen Besuch in Washington, in dessen Rahmen er am Mittwoch auch US-Präsident Donald Trump treffen will. Den ersten Programmpunkt bildet am Abend ein Abendessen mit US-Außenminister Mike Pompeo im State Department.