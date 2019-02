Djokovic und Biles Laureus-Sportler des Jahres

Tennis-Star Novak Djokovic und die vierfache Turn-Olympiasiegerin Simone Biles sind am Montag bei den 20. Laureus World Sports Awards in Monaco als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Djokovic hatte sich u.a. mit Siegen in Wimbledon und bei den US Open wieder zur Nummer 1 der Welt gemacht. Sein Laureus-Vorgänger war vor einem Jahr sein Rivale Roger Federer.