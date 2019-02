Stadlober bei WM-Generalprobe im Weltcup Achte

Sechs Tage vor ihrem ersten Einsatz bei der Heim-WM in Seefeld hat Teresa Stadlober im 10-km-Rennen des Skilanglauf-Weltcups in Cogne den achten Platz belegt. Die Salzburgerin hatte in dem nicht bestbesetzten Feld - starke Skandinavierinnen fehlten - 37,5 Sekunden Rückstand auf Siegerin Kerttu Niskanen (FIN). In der ersten Runde hatte Stadlober durch einen Sturz Zeit eingebüßt.