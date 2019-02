Frankreich will Grenzkontrollen erneut verlängern

Frankreich will die in der EU umstrittenen Grenzkontrollen erneut verlängern. Innenminister Christophe Castaner kündigte am Dienstagabend in Paris an, er werde nach Auslaufen der Genehmigung im Mai erneut eine Verlängerung für sechs Monate in Brüssel beantragen.