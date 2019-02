Wienerliedsänger Kurt Girk gestorben

Facebook

Girk wurde 1932 in Wien-Ottakring geboren. Zusammen mit Maly Nagl, Trude Mally und Rudi Koschelu war er einer der Hauptexponenten des Wienerlieds seit den 1950er/60er-Jahren und trat auch in den vergangenen Jahren - etwa beim Wienerlied-Festival Wean Hean oder beim Schrammelklang-Festival in Litschau - immer wieder auf.