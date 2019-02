Hartinger-Klein nimmt Aussage zu Karfreitag-Problem zurück

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat ihre Aussage, wonach das Karfreitag-Problem mit einem freien Tag für alle gelöst werden könnte, wieder zurückgenommen. Hartinger-Klein hatte in der in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag auf die Frage, ob wir einen freien Tag bekommen, gemeint: "Das wird wahrscheinlich sein, ja."