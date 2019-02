Irland lehnt bilaterale Grenzgespräche mit Großbritannien ab

Facebook

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sieht für die EU keinen Grund, vom Brexit-Abkommen abzurücken. Es sei Sache der Briten zu entscheiden, ob sie ein zweites Referendum abhalten oder aus der EU austreten wollten, sagte der Minister dem Rundfunksender France Inter. Es werde schwierig, aus der Sackgasse herauszukommen, in der sich beide Seiten wegen der Ausfall-Lösung für Irland befänden.

Die britische Premierminister Theresa May will wegen des massiven Widerstands in ihrer konservativen Partei gegen den sogenannten Backstop den Brexit-Vertrag wieder aufschnüren, was die EU bisher kategorisch ablehnt. Der EU-Austritt Großbritanniens ist für den 29. März geplant.