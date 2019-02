Großeinsatz nach Schüssen bei US-Stützpunkt in Wiesbaden

In Deutschland hat ein Mann mit einer Schreckschusspistole in Richtung des US-Luftwaffenstützpunkts in Wiesbaden gefeuert und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Augenzeuge meldete am Sonntagabend, von einem weißen Transporter aus seien mehrere Schüsse in Richtung des Flugplatzes abgefeuert worden, wie die Polizei mitteilte.