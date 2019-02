Vor Jury-Beratung belastendes Material gegen "El Chapo"

Vor den morgen, Montag, beginnenden Beratungen der Geschworenen im New Yorker Mammutprozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman sind Unterlagen veröffentlicht worden, die ihn schwer belasten. Demnach sagte Guzmans langjähriger Mitarbeiter Alex Cifuentes den Behörden, dass der Drogenbaron junge Mädchen - teilweise erst 13 Jahre alt - unter Drogen setzte und vergewaltigte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Frau habe Guzman Fotos der Mädchen geschickt und für jedes von ihnen von "El Chapo" 5.000 Dollar (4.358,82 Euro) verlangt. Cifuentes, der diesen Dienst selbst drei bis vier Mal in Anspruch genommen habe, half Guzman demnach dabei, den Mädchen eine "pulverartige Substanz" zu verabreichen. Während seiner vier Tage dauernden Zeugenaussage in dem Prozess, der am Donnerstag nach drei Monaten zu Ende ging, hatte Cifuentes nichts derartiges ausgesagt.

Guzmans Anwalt Eduardo Balarezo erklärte per E-Mail, sein Mandant bestreite Cifuentes' "Behauptungen". Für sie gebe es "keinerlei Bestätigung". Die Aussagen seien so "unglaubwürdig" gewesen, dass sie nicht ins Verfahren aufgenommen worden seien. Es sei "bedauerlich", dass sie nun so kurz vor den Beratungen der Jury publik gemacht worden seien.