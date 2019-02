Schneefälle sorgten für Verkehrschaos am Brenner

Massive Schneefälle haben am Samstag für ein Verkehrschaos am Brenner gesorgt. Die Südtiroler Brennerautobahn A22 musste wegen Lawinengefahr und hängen gebliebener Lkw komplett gesperrt werden. Am Abend hat sich die Situation leicht entspannt, die Brennerautobahn (A22) auf der Nordspur zwischen Sterzing und Brenner ist für alle Fahrzeuge wieder frei befahrbar.