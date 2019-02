Umfangreiche Schlussplädoyers bei Pyramidenspiel-Prozess

Im Grazer Straflandesgericht ist am Freitag der Prozess um einen groß angelegten Schenkkreis in der Weststeiermark ins Finale gegangen. Der Staatsanwalt betonte in seinem Schussplädoyer, dass die fünf Angeklagten "zu den Hauptakteuren" des Spiels gehörten. Von Pyramidenspielen gehe eine "Gemeingefährdung aus", war er überzeugt.