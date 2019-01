Täter nach Überfall auf Supermarkt im Bezirk Tulln flüchtig

Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) am Mittwochabend hat die Polizei am Donnerstag um Hinweise zur Ausforschung des Täters ersucht. Der Unbekannte war als Kunde in das Geschäft gekommen und hatte eine Kassierin mit einem Küchenmesser bedroht. Die Angestellte lief davon, der Mann griff in die offene Kassenlade und flüchtete mit Bargeld.